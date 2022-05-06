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    OtomobilAraçlardaki elektrikleşme ekspertizi dönüştürecek!
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    Araçlardaki elektrikleşme ekspertizi dönüştürecek!

    Elektrikleşme etkisinin arttığı otomotiv sektöründe, elektrikli otomobillerin oto ekspertiz süreçlerinde değişimler gözlenecek.

    06.05.2022 - 17:49 |
    Araçlardaki elektrikleşme ekspertizi dönüştürecek!

    Elektrikli otoların ekspertizinde özellikle Batarya ömrünün öne çıkacağı belirtiliyor. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sektörde yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu ve dönüşümün tahmin edilenden daha hızlı olabileceğine değindi. Emre şunları kaydetti:

    "Özellikle elektrikli motorların kontrol ve arıza tespitlerinde yenilikçi teknolojilere ihtiyaç var. Elektrikli otomobillerin en kritik parçalarından biri de bataryaları oluyor. Bataryaların değişimi de çok maliyetli olacağı için tüm bu kontroller araç satın alacaklar için büyük önem arz edecek. Yüksek voltaj riskine karşı teknik ekip istihdam edebilmek ise ancak eğitimlerle mümkün. Elektrikli araçlar tarafında çalışmalarımıza başladık."

    Batar ve motorların ömrü

    Dönüşümün şarj istasyonları altyapı destekleri ve TOGG ile birlikte beklenenden daha hızlı olabileceğinin altını çizen Emre, "Günümüzde ikinci ele düşen elektrikli araç sayısı sınırlı olsa da, kapsamlı bir dönüşümle birlikte günden güne araç parkındaki elektrikli sayısı artacak. Dolayısıyla bu araçların alım-satımlarında en önemli kurumlar oto ekspertiz merkezleri olacak." değerlendirmesini yaptı. Emre,”Elektrik motorlarının sağlığının kontrolü, arıza kontrolleri ve bataryaların pil ömrü çok önemli. Zira özellikle batarya değişimi bu araçlar için en büyük maliyet kalemiyken oto ekspertiz esnasında ilk kontrol edilmesi gereken elemanlardan biri haline geliyor. Kontrollerin başarılı biçimde yapılması için yenilikçi ekipmanlara ihtiyaç olduğu kadar kalifiye teknik eleman eksikliği gelecekte problem teşkil edebilir." şeklinde konuştu.

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