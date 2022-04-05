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Yüsra Geyik köpeğini bebek arabasında gezdirdi

Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da rol alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

05.04.2022 - 16:48 |
Yüsra Geyik köpeğini bebek arabasında gezdirdi

Köpeğini bir bebek arabasına koyan ve açık havada alışverişin keyfini çıkaran Yüsra Geyik, dünyaca ünlü mağazaları gezerek, yeni sezon ürünlere göz gezdirdi.

"BOŞ DURANLARI ALLAH SEVMEZ"


Muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmeyen güzel oyuncu, "Bildiğiniz üzere son olarak Camdaki Kız dizisindeydim. Senaryo gereği projeden ayrıldım, şimdi yeni gelen tekliflere açığım. Bakalım, iş olsun çalışalım. Boş duranı Allah sevmez" dedi.

Geyik, alışveriş keyfi ve kısa açıklamasının ardından köpeği ile birlikte sahil turuna devam etti.

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