Yüsra Geyik köpeğini bebek arabasında gezdirdi

Köpeğini bir bebek arabasına koyan ve açık havada alışverişin keyfini çıkaran Yüsra Geyik, dünyaca ünlü mağazaları gezerek, yeni sezon ürünlere göz gezdirdi.

"BOŞ DURANLARI ALLAH SEVMEZ"



Muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmeyen güzel oyuncu, "Bildiğiniz üzere son olarak Camdaki Kız dizisindeydim. Senaryo gereği projeden ayrıldım, şimdi yeni gelen tekliflere açığım. Bakalım, iş olsun çalışalım. Boş duranı Allah sevmez" dedi.

Geyik, alışveriş keyfi ve kısa açıklamasının ardından köpeği ile birlikte sahil turuna devam etti.