GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinYılmaz Morgül: Evlenseydim Yıldız Tilbe'yi seçerdim
HaberlerMagazin Haberleri Yılmaz Morgül: Evlenseydim Yıldız Tilbe'yi seçerdim
ABONE OL

Yılmaz Morgül: Evlenseydim Yıldız Tilbe'yi seçerdim

Şarkıcı Yıldız Tilbe, dün gece konser verdi. Konseri dinlemeye gelen ve sahneye çıkan Yılmaz Morgül, meslektaşı hakkındaki sözleriyle seyirciyi şaşırttı. Tilbe, söz ve bestesi kendisine ait sevilen şarkısını Morgül'e hediye etti.

09.03.2022 - 17:26 |
Yılmaz Morgül: Evlenseydim Yıldız Tilbe'yi seçerdim

Yıldız Tilbe, tekrar İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu Sahnesi'ndeydi. Ünlü sanatçı, 2.8 saat süren konserin açılışını 'Delikanlım' parçası ile yaptı.

Şarkıcı, konser boyunca seyircilerle eğlenceli diyaloglar yaşadı. Çok üşüdüğü için sahnede ısıtıcılardan uzağa gidemediğini dile getiren Tilbe, söylediği şarkılarla salonu ayağa kaldırırken, esprileri ile kendisini izlemeye gelenleri kahkahaya boğdu.

DÖRT SAATTE HAZIRLANDI


Sahneye çıkmadan önce dört saatte hazırlandığını anlatan sanatçı, kendi tasarımı olan saçı, makyajı, kıyafeti ve tacı ile dikkat çekti. Yıldız Tilbe, arka arkaya söylediği şarkılar ile salonu dolduran kalabalığı müzik ziyafeti çekti.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"


Yıldız Tilbe, konuklar arasında yer alan Yılmaz Morgül'ü sahneye davet etti. Morgül, meslektaşına övgüler yağdırdı: Eğer evlenseydim ben onu seçerdim, kafamdaki tek insan Yıldız Tilbe. Sen hepimizin Yıldız’ısın. Türkiye seni çok seviyor, ben seni çok seviyorum, teksin. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

ŞARKIYI HEDİYE ETTİ

Yılmaz Morgül sahnede şarkılar söylerken, söz ve bestesine Yıldız Tilbe'nin imza attığı 'Ummadığım Anda' parçasını kendisine istediğini söyledi. Tilbe de şarkıyı "Sesine yakışacağına inanıyorum" diyerek, Yılmaz Morgül'e hediye etti. Renkli dakikaların yaşandığı konserde Yıldız Tilbe, yine unutulmaz bir geceye imza attı.

 

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e ağlatan sürpriz!

    Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e ağlatan sürpriz!

    Yılmaz Morgül: Evlenseydim Yıldız Tilbe'yi seçerdim

    Yılmaz Morgül: Evlenseydim Yıldız Tilbe'yi seçerdim

    Serel Yereli'den yine cesur paylaşım!

    Serel Yereli'den yine cesur paylaşım!

    Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı!

    Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı!

    Sıradaki Haber