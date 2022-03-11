Yasemin Sakallıoğlu evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutladı!

Son dönemin yükselen yıldızlarından olan komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Burak Yırtar ile de mutluluk pozlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan 33 yaşındaki ünlü isim, son gönderisinde evlilik yıl dönümünü kutladı.

"KİMSE GÖRÜNDÜĞÜNDEN İBARET DEĞİLDİR"



Yırtar ile nikah pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Sakallıoğlu, paylaşımına; "Biz evleneli tam bir yıl oldu. Kimse göründüğünden ibaret değildir. Bendeki tüm benden öte ve benden ziyadeleri tanıyıp sevdiğin, kendinde de ne kadar sen varsa tanıştırıp, sevdirdiğin için teşekkürü borç bilirim" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun eşi de bu karelere kalp emojisiyle karşılık verirken; Yasemin Sakallıoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

DÜNYAEVİNE GİRDİ



Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Yırtar ile geçtiğimiz sene mart ayında dünyaevine girmişti. Çift, pandemi sebebiyle ailesi ve şahitlerinin katıldığı bir organizasyon ile evlenmişti.

Takipçileri nikah töreninde beyaz sade bir elbise giymeyi tercih eden Yasemin Sakallıoğlu'nu beğeni yağmuruna tutmuştu. Hayranları tarafından Nükhet Duru'ya da benzetilen oyuncu, gelen güzel yorumların ardından konuyla ilgili esprili bir paylaşımda bulunmuştu.