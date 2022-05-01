GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinÜnlü sanatçı Niran Ünsal acil ameliyata alındı
HaberlerMagazin Haberleri Ünlü sanatçı Niran Ünsal acil ameliyata alındı
ABONE OL

Ünlü sanatçı Niran Ünsal acil ameliyata alındı

Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan Niran Ünsal, rahatsızlığıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

01.05.2022 - 17:49 |
Ünlü sanatçı Niran Ünsal acil ameliyata alındı

Ameliyathaneden çıkarılırken çekilmiş videosunu paylaşan şarkıcı, o görüntülerin altına şöyle yazdı: “23 Nisan’da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli ağrı beni ameliyata kadar sürükledi. 3 gün çektiğim ağrı ateşlenmeme de sebep oldu. Ağrının dayanılmaz hale gelmesiyle hastaneye gittim. Safra kesesinin yoğun iltihaplanması, balon gibi şişmesi, ayrıca safra kesesinin kanalında taş ve çamur olması sebebiyle acil ameliyata alındım. Bugün daha iyiyim.”

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ünlü sanatçı Niran Ünsal acil ameliyata alındı

Ünlü sanatçı Niran Ünsal acil ameliyata alındı

Selçuk Tektaş'ın eşinden, Alişan'ın paylaşımına yürek yakan yanıt...

Selçuk Tektaş'ın eşinden, Alişan'ın paylaşımına yürek yakan yanıt...

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan derin sırt dekolteli paylaşım!

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan derin sırt dekolteli paylaşım!

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

Sıradaki Haber