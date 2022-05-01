Ünlü sanatçı Niran Ünsal acil ameliyata alındı

Ameliyathaneden çıkarılırken çekilmiş videosunu paylaşan şarkıcı, o görüntülerin altına şöyle yazdı: “23 Nisan’da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli ağrı beni ameliyata kadar sürükledi. 3 gün çektiğim ağrı ateşlenmeme de sebep oldu. Ağrının dayanılmaz hale gelmesiyle hastaneye gittim. Safra kesesinin yoğun iltihaplanması, balon gibi şişmesi, ayrıca safra kesesinin kanalında taş ve çamur olması sebebiyle acil ameliyata alındım. Bugün daha iyiyim.”