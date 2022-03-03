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MagazinÜnlü oyuncu kardeş acısıyla sarsıldı! Not bırakıp intihar etti...
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Ünlü oyuncu kardeş acısıyla sarsıldı! Not bırakıp intihar etti...

Glee adlı televizyon dizisinin yıldızı Darren Criss, kahreden ölüm haberiyle sarsıldı. Darren Criss'in erkek kardeşi Charles 36 yaşında intihar ederek hayatına son verdi.

03.03.2022 - 14:27 |
Ünlü oyuncu kardeş acısıyla sarsıldı! Not bırakıp intihar etti...

Glee yıldızı Darren Criss, aldığı ölüm haberi ile sarsıldı. Ünlü yıldızın kardeşi Charles 36 yaşında intihar etti. Darren Criss, ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Ünlü yıldız paylaşımında, "Sevgili kardeşim Charles'ın bizi terk ettiğini söylemek kalbimi fazlasıyla kırıyor. Büyük bir şok içindeyim. Onun ölümü annesinin, erkek kardeşinin, üç küçük çocuğunun hayatında zayıflatıcı bir kırılma bıraktı. Ve bunu yazmak zorunda olmak şimdiye kadar hissettiğim en ağır üzüntü olsa da, onu oraya koyduğumu bilmek bana huzur veriyor." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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