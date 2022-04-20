Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu! "Nazım’ın Vera'sı değil artık Erdem’in Vera'sı"

Ünlü oyuncu Erdem Baş, baba olma sevincini yaşadı. 44 yaşındaki Baş, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"İlk karşılaşmamız.. Nazım’ın Vera’sı değil artık Erdem’in Vera’sı anılsın... Canım kızım... Bana babalığı nasip eden Allah’a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum.."