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MagazinÜnlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu! "Nazım’ın Vera'sı değil artık Erdem’in Vera'sı"
HaberlerMagazin Haberleri Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu! "Nazım’ın Vera'sı değil artık Erdem’in Vera'sı"
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Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu! "Nazım’ın Vera'sı değil artık Erdem’in Vera'sı"

2016 yılında evlenen oyuncu Erdem Baş ile Selvet Su Deniz kızları Vera'ya kavuştu. Ünlü oyuncu en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

20.04.2022 - 14:57 |
Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu! "Nazım’ın Vera'sı değil artık Erdem’in Vera'sı"

Ünlü oyuncu Erdem Baş, baba olma sevincini yaşadı. 44 yaşındaki Baş, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"İlk karşılaşmamız.. Nazım’ın Vera’sı değil artık Erdem’in Vera’sı anılsın... Canım kızım... Bana babalığı nasip eden Allah’a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum.."

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 

Erdem Baş (@erdembas)'in paylaştığı bir gönderi

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