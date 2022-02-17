Uğur Yücel'den 'Ustalarım ve çocuklarım' paylaşımı!

Uğur Yücel, iki büyük usta Şener Şen ve Ahmet Gülhan ile yemek yedi sohbet etti. Gece sonu çekilen kareyi de sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Yücel, paylaşımına; Ustalarım ve çocuklarım. Biri oğlum öbürü evlat yerine koyduğum. Şener, Ahmet, Can ve Uğraş. Güzel geceydi" notunu düştü.

Usta ismin gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

"KAZANDIKLARINI DUYUNCA ŞAŞIRIYORUM"



Öte yandan Uğur Yücel, geçtiğimiz aylarda “Oyunculuk sektörüne dair sizi en çok şaşırtan nedir?” sorusuna, "Kimi tipler var. Ne oynadıklarını anlayamıyorum. Kazandıklarını duyunca şaşırıyorum. Sonuçta kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?” yanıtını vermişti.

Yücel'in bu sözleri günlerce konuşulmuş, konuyla ilgili Nebahat Çehre de yorum yapmıştı.

Çehre, “Uğur uzayda mı yaşıyor? Kendisini uzayda falan zannetti galiba. 'Yaratık' kelimesi çok ağır olmuş. Benden bir şey istiyorlarsa, seve seve yaparım. Gençlere kapı açmak lazım. Biz genç değiliz, ben gençlerle hep saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştım. Sen karşındaki kişileri yaratık olarak görüyorsan o kişilerle olan teklifleri kabul etmezsin olur biter. Yolu açık olsun, ne diyeyim" demişti.