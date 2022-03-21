GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinTeşkilat dizisinde flaş ayrılık! Ölerek veda ediyor...
HaberlerMagazin Haberleri Teşkilat dizisinde flaş ayrılık! Ölerek veda ediyor...
ABONE OL

Teşkilat dizisinde flaş ayrılık! Ölerek veda ediyor...

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu ve Nihat Altınkaya'nın başrollerini paylaştığı Teşkilat dizisine usta oyuncu veda ediyor.

21.03.2022 - 16:46 |
Teşkilat dizisinde flaş ayrılık! Ölerek veda ediyor...

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman gibi ünlü oyuncuları buluşturan Teşkilat'a ünlü oyuncu veda ediyor. Tims&B'nin TRT1 için çektiği "Teşkilat" dizisinde flaş bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin Mete Başkanı (Mesut Akusta), Yıldırım'ın kurduğu tuzak nedeniyle vurulmuş ve akıbeti merak konusu olmuştu.

Burak Arlıel'in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı diziden Mesut Akusta'nın 39. bölümün sonunda karakterinin hikâyesi bittiği için ölerek veda edeceği ortaya çıktı.

Teşkilat dizisinde flaş ayrılık Ölerek veda ediyor...

Akusta geçen aylarda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süre zorunlu olarak ara vermek zorunda kalmıştı.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Amber Heard-Johnny Depp davasında flaş gelişme!

Amber Heard-Johnny Depp davasında flaş gelişme!

Teşkilat dizisinde flaş ayrılık! Ölerek veda ediyor...

Teşkilat dizisinde flaş ayrılık! Ölerek veda ediyor...

Süslü Korkuluk dizisine Camdaki Kız'dan bomba transfer!

Süslü Korkuluk dizisine Camdaki Kız'dan bomba transfer!

Gelinim Mutfakta 891.bölüm fragmanı yayında!

Gelinim Mutfakta 891.bölüm fragmanı yayında!

Sıradaki Haber