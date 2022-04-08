Yunanistan’da ‘Yargı’ rüzgarı esecek!

Yargı, dünyaya açılmaya devam ediyor. Şu ana kadar yurt dışında birçok ülkede yayınlanmaya başlayan diziden yeni bir haber geldi. Bu yılın en çok konuşulan yapımı, Yunanistan'da da ekrana gelmeye başlayacak.

Sürükleyici öyküsüyle bu yılın en çok dikkat çeken dizisi Yargı, 'Family Secrets' adıyla Porto Riko, ABD, İspanya, Şili, MENA, İsrail, Kıbrıs, Romanya ve Gürcistan'dan sonra Yunanistan’da da izlenecek.

FUARDA BÜYÜK İLGİ



Cannes’da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPTV’de Madd Entertainment tarafından satışı yapılan Yargı, büyük ilgi gördü. Pazar akşamları Kanal D'de ekrana gelen ve bu yılın en çok konuşulan dizisi olan Yargı'nın yayın haklarını HBO Max, Latin Amerika'da yayınlamak üzere almıştı. Dizi çok yakında Yunanistan’da da seyirci ile buluşmaya başlayacak.

OYUNCU KADROSU



Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu, Ay Yapım imzalı Yargı’nın kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.