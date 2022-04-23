'Yargı' dizisinde Ilgaz ve Ceylin arasında gerilim tırmanıyor

Her pazar reytinglere damga vuran Yargı, yeni bölüm tanıtımı ile Ceylin’in Ilgaz’a karşı artan güvensizliğine ve sert tepkisine dikkat çekiyor.

CEYLİN'İN SUÇLAMLARI ILGAZI' YIKIYOR!

Zafer’in gömleğindeki üçüncü kurşun deliğinin fark edilmesi cinayetin seyrini değiştirirken, Pars ile Eren ise araştırmalarına titizlikle devam ediyor. Ceylin’in Çınar ve Metin ile beraber Ilgaz’a da öfkesi dinmezken, ikili arasında tansiyon bir kez daha yükseliyor. Ceylin’in Ilgaz’a suçlamaları ise Ilgaz’ı yıkıyor. Kavga ettikleri anlarda Ceylin’in Ilgaz’ın da suçlu olduğunu iddia etmesinin ikilinin ilişkisini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

OYUNCU KADROSU

Yargı’nın kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle bir araya geldiği Yargı dizisi, yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.