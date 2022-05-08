Ekranların dram yüklü dizisi Yargı’nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ramazan Bayramı nedeniyle geçen hafta yayınlanmayan Yargı dizisinin bu akşam ekranlarda olup olmayacağı dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Yargı bu akşam var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı!

YARGI BU AKŞAM VAR MI?

Yargı dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Yargı (Yeni Bölüm)

00.15 Üç Kız Kardeş

YARGI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sezon finaline adım adım yaklaşan Yargı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ilgaz Ceylin’le beraber tuttukları evi terk ederken Ceylin'in ise boşanma kararı alması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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