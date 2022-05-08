Teşkilat yeni bölüm var mı? Teşkilat bugün var mı? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı? İşte TRT yayın akışı!
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi, aksiyon yüklü dizisi Teşkilat’ın bayram sonrasında yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Dizilerin pek çoğu setlere bayram arası vermişti. Bu akşam yayınlanması beklenen Teşkilat dizisinin yeni bölümle mi yoksa tekrarıyla mı yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm var mı? Teşkilat bugün var mı? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı? İşte TRT yayın akışı!
Aksiyon, gerilim ve heyecan yüklü dizi Teşkilat’ın yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Ramazan Bayramı nedeniyle dizi sektöründe tatil arası verilmişti. Pek çok dizi bayram haftasında yayınlanmadı. Eski bölümlerin tekrarı ekranlarda yer aldı. Bu akşam yayınlanacak Teşkilat dizisinin yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm var mı? Teşkilat bugün var mı? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı? İşte TRT yayın akışı!
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?
Ramazan Bayramı nedeniyle, geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Teşkilat dizisi, en son 24 Nisan 2022 Pazar günü 44. bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. TRT1 yayın akışına göre, Teşkilat dizisi saat 20.00’de yeni bölümle ekranlarda olacak.
8 MAYIS PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TEŞKİLAT DİZİSİ 45. BÖLÜM FRAGMANI
TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI
- Deniz Baysal Yurtçu - ZEHRA
- Mesut Akusta - METE
- Ezgi Eyüboğlu - CEREN
- Tuncer Salman - HAKKI
- Ezgi Şener - PINAR
Nihat Altınkaya - HULKİ
Serdar Yeğin - UZAY
Ahmet Uğur Say - GÜRCAN
Yavuz Bingöl - ADEM
Turgut Tunçalp - HALİT
Gürkan Uygun - YILDIRIM
Hakan Boyav - TÖVBEKAR