Aksiyon, gerilim ve heyecan yüklü dizi Teşkilat’ın yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Ramazan Bayramı nedeniyle dizi sektöründe tatil arası verilmişti. Pek çok dizi bayram haftasında yayınlanmadı. Eski bölümlerin tekrarı ekranlarda yer aldı. Bu akşam yayınlanacak Teşkilat dizisinin yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm var mı? Teşkilat bugün var mı? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı? İşte TRT yayın akışı!

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Ramazan Bayramı nedeniyle, geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Teşkilat dizisi, en son 24 Nisan 2022 Pazar günü 44. bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. TRT1 yayın akışına göre, Teşkilat dizisi saat 20.00’de yeni bölümle ekranlarda olacak.

8 MAYIS PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TEŞKİLAT DİZİSİ 45. BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

- Deniz Baysal Yurtçu - ZEHRA

- Mesut Akusta - METE

- Ezgi Eyüboğlu - CEREN

- Tuncer Salman - HAKKI

- Ezgi Şener - PINAR

Nihat Altınkaya - HULKİ

Serdar Yeğin - UZAY

Ahmet Uğur Say - GÜRCAN

Yavuz Bingöl - ADEM

Turgut Tunçalp - HALİT

Gürkan Uygun - YILDIRIM

Hakan Boyav - TÖVBEKAR