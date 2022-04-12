'Üç Kız Kardeş’te Özgü Kaya ve Berker Güven’in uyumu çok konuşuluyor

Özgü Kaya ve Berker Güven'i birbirine çok yakıştıran Üç Kız Kardeş dizisinin takipçileri, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda iki oyuncunun sahnelerini çok beğendiklerini ve birbirlerine çok yakıştıklarını dile getiriyorlar.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Anıl Tetik, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Murat Parasayar, Serhan Süsler, Emre Kıvılcım, Güldestan Yüce, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleri ile her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.