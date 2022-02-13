“Üç Kız Kardeşin ilk bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı

Çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşen, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanmaya hazırlanan dizinin ikinci tanıtımında yeni gelin olan Türkan’ın (Özgü Kaya) Somer (Berker Güven) tarafından istenmediği, kayınvalidesi Rüçhan (Veda Yurtsever) karakterinin ise pamuklara sarmalayacağım diye konuşup tam tersi kötü davrandığı sahneler dikkat çekti. Evlendikten sonra ailesinin kıymetini bir kez daha anlayan Türkan’ın gözyaşları izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor. Çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan “Üç Kız Kardeş” 22 Şubat Salı Kanal D’de…