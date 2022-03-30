Üç Kız Kardeş, tüm reyting kategorilerinde zirvede!

Dizi Tüm Kişiler’de yüzde 7,22 izlenme oranı ve yüzde 17,30 izlenme payı, AB’de yüzde yüzde 6,00 izlenme oranı ve yüzde 14,92 izlenme payı, 20+ABC1’de ise yüzde 6,62 izlenme oranı ve yüzde 15,01 izlenme payı elde ederek, tüm kategorilerde birinci oldu.

Yayınlanan son bölümüyle sosyal medyada da birçok yorum alan dizide Rüçhan’ın, Mine ve Somer’in arasını açması ve Türkan ile Somer’in yakınlaşması çok konuşuldu.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor. Salı akşamları izleyiciyle buluşan dizide; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Anıl Tetik, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Murat Parasayar, Serhan Süsler, Emre Kıvılcım, Güldestan Yüce, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” her Salı Kanal D’de…