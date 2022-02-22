GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TelevizyonÜç Kız Kardeş Mine kimdir, gerçek adı ne? Nazlı Senem Ünal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde yer aldı?
HaberlerTelevizyon Haberleri Üç Kız Kardeş Mine kimdir, gerçek adı ne? Nazlı Senem Ünal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde yer aldı?
ABONE OL

Üç Kız Kardeş Mine kimdir, gerçek adı ne? Nazlı Senem Ünal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde yer aldı?

Nazlı Senem Ünal kimdir? Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, ilk bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise merak edilen konu başlıklarından biri oldu. Somer ile olan aşkıyla dikkatleri üzerine çeken Mine karakterinin kim olduğu sorgulanıyor. Peki, Üç Kız Kardeş Mine kimdir? Nazlı Senem Ünal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

22.02.2022 - 17:25 |
Üç Kız Kardeş Mine kimdir, gerçek adı ne? Nazlı Senem Ünal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde yer aldı?

Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dizinin karakterlerinden biri olan Mine ismi ise en çok araştırılan oyunculardan biri oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Mine kimdir? Mine gerçekte kimdir? Nazlı Senem Ünal kimdir, kaç yaşında?

ÜÇ KIZ KARDEŞ MİNE KİMDİR?

Mine, Somer’le İngiltere’de tanışmış ve ona aşık olmuştur. Rüçhan Hanım’ın tüm engellemelerine rağmen aşklarını koruyacak, Somer’den bir kızı olacaktır. Mine, Türkan ve ailesi için her zaman öteki kadın olmuştur. Ama kimse Somer’in yanında değilken o yanında olmuş, onu en kötü anlarında yalnız bırakmayan tek kişi olmuştur. Rüçhan’ın, sevgilisini elinden almasına izin vermeyecek, bunun için her şeyi yapacaktır.  

NAZLI SENEM ÜNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Nazlı Senem Ünal 22 Mayıs 1991 Bursa doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri alan Nazlı Senem Ünal ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır. Nazlı Senem Ünal daha önce Tat Ketçap Vakıfbank ve Lenovo gibi firmaların reklamlarında yer almıştır.

Nazlı Senem Ünal, Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak da oyuncu olarak yer almış aynı zamanda Aykut Enişte ve Organize İsler: Sazan Sarmalı filminde beyaz perdede yer almıştır.

NAZLI SENEM ÜNAL HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Üç Kız Kardeş (TV Dizisi 2022)

Saklı (Müge, TV Dizisi 2021)

Menajerimi Ara (Jülide, TV Dizisi 2020)

Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak (TV Dizisi 2019-2020)

Aykut Enişte (Sinema Filmi 2020

Organize İşler: Sazan Sarmalı (Cetvel, Sinema Filmi 2019)

Hızır Ekip (Burcu, TV Dizisi 2013)

Üzgünüm Leyla (TV Dizisi 2000)

 

Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor, çekimler hangi ilde ve semtte yapılıyor? Üç Kız Kardeş dizisinin çekim yerleri hakkında merak edilenler!
İlgili Haber
Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor, çekimler hangi ilde ve semtte yapılıyor? Üç Kız Kardeş dizisinin çekim yerleri hakkında merak edilenler!
Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor, konusu ne? Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı, ne anlatıyor, hikayesi ne?
İlgili Haber
Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor, konusu ne? Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı, ne anlatıyor, hikayesi ne?

 

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alina Boz'dan imaj değişikliği!

    Alina Boz'dan imaj değişikliği!

    Gelinim Mutfakta 873. bölüm fragmanı yayında!

    Gelinim Mutfakta 873. bölüm fragmanı yayında!

    Üç Kız Kardeş Mine kimdir, gerçek adı ne? Nazlı Senem Ünal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde yer aldı?

    Üç Kız Kardeş Mine kimdir, gerçek adı ne? Nazlı Senem Ünal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde yer aldı?

    Gülşen’den Bergen sürprizi!

    Gülşen’den Bergen sürprizi!

    Sıradaki Haber