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TelevizyonÜç Kız Kardeş oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor, konusu ne? Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı, ne anlatıyor, hikayesi ne?
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Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor, konusu ne? Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı, ne anlatıyor, hikayesi ne?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranında başlayacak. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne, ne anlatıyor?

22.02.2022 - 16:45 |
Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor, konusu ne? Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı, ne anlatıyor, hikayesi ne?

Üç Kız Kardeş dizinin konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlandı. İşte Üç Kız Kardeş dizisi konusu oyuncu ve karakterleri...

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE, OYUNCU KADROSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ 

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek 

 

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