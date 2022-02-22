Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor, konusu ne? Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı, ne anlatıyor, hikayesi ne?
Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranında başlayacak. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne, ne anlatıyor?
Üç Kız Kardeş dizinin konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlandı. İşte Üç Kız Kardeş dizisi konusu oyuncu ve karakterleri...
ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE, OYUNCU KADROSU NE?
Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.
Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven - Somer
Almila Ada - Dönüş
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Nesrin
Melisa Berberoğlu - Derya
Veda Yurtsever - Rüçhan
Tayfun Eraslan - Özer
Benian Dönmez - Nezahat
Nazlı Senem Ünal - Mine
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay - Fatih
Mert Özcan - Hakan
Ece Baliç - Dilek