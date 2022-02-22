Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor, çekimler hangi ilde ve Ayvalık nereye bağlı? Üç Kız Kardeş dizisinin çekim yerleri hakkında merak edilenler!

Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor, hangi semtlerde? Üç Kız Kardeş bu akşam ilk bölümü ile ekrana geliyor. Türkan, Dönüş ve Derya isimli 3 kız kardeşin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldı. İşte Üç Kardeş dizisinin çekim yerleri…

Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor, hangi il ve semte?

Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Balıkesir iline bağlı Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor.