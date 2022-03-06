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Üç Kız Kardeş 3. bölüm ön izleme yayında!

Türkan yaşadığı zorluklarla tek başına mücadele etmekten yoruluyor ve Somer'den yardım istiyor! Peki Somer, Türkan'ın bu isteği karşısında nasıl bir hamle yapacak?

06.03.2022 - 17:51 |
Üç Kız Kardeş 3. bölüm ön izleme yayında!

Üç Kız Kardeş 3. bölüm ön izlemesi yayında! Türkan yaşadığı zorluklarla tek başına mücadele etmekten yoruluyor ve Somer'den yardım istiyor! Peki Somer, Türkan'ın bu isteği karşısında nasıl bir hamle yapacak?

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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