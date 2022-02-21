Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 28. bölüm fragmanı izle!

Survivor 28. bölüm fragmanı izle aramaları arttı. Survivor All Star 2022 28. bölüm fragmanı sorgulanıyor. TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor’da kıyasıya mücadele devam ediyor. Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Survivor 2022 28. Bölüm fragmanını izle…

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star 2022 sezonunun 28. Bölüm fragmanı yayınlandı. Sema ve Nagihan arasındaki tartışmalar fragmana damgasını vurdu.

SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni bölümüyle 22 Şubat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

SURVIVOR 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE 2022

SURVIVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz