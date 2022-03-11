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Şükrü Özyıldız: Aynaya çok az bakıyorum!

Aşk Taktikleri filminde Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Şükrü Özyıldız, 'Yasemin Şefik +1' isimli podcast programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, samimi açıklamaları ve eğlenceli yorumlarıyla dinleyenlere kahkaha dolu bir an yaşattı.

11.03.2022 - 17:28 |
Şükrü Özyıldız: Aynaya çok az bakıyorum!

Dijital platformda yayınlanan 'Aşk Taktikleri' filmiyle gündemde olan Şükrü Özyıldız, "Aynaya çok az bakıyorum. Evde geçen bir arkadaşım fark etti, sadece banyoda ayna var. Ben de giysi odasına bir tane aldım. Aynaya bakan biri değilim” dedi.

"ÇOK DIŞARI ÇIKIYORUM AMA PAYLAŞMIYORUM"


Yasemin Şefik’in “Seninle hiç dışarıda karşılaşmıyorum. Eğlenmeye çıkmaz mısın?” sorusuna yakışıklı oyuncu, “Aslında çok çıkıyorum. Sadece bunu paylaşmayı sevmiyorum. Bunun tanınmış kişi olmakla da ilgisi yok. Eskiden de böyleydim. Hatta zamanında Messenger'da takılırken, hep çevrimdışı olurdum” açıklamasıyla dikkat çekti.

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