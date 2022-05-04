Seversin dizisi ne zaman başlayacak? Seversin dizisi konusu ne? İşte Seversin dizisi oyuncuları!

Yepyeni bir aşk hikayesi ile Seversin dizisi Kanal D’de başlıyor. Seversin dizinden ilk fragman geldi. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün paylaştığı Seversin dizisi, birçok ünlü isimden oluşan oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki, Seversin dizisi ne zaman başlayacak? Seversin dizisi konusu ne? İlayda Alişan kimdir? Burak Yörük kimdir? İşte Seversin dizisi oyuncuları!

SEVERSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seversin dizisinden ilk fragman geldi. Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor. Fragmanda dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NE?

Seversin dizisinde Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesi anlatılıyor.

İŞTE SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI!

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

SEVERSİN DİZİSİ FRAGMANI

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım okudu.

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırdı. Son olarak FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Erman Burak Yörük, 26 Mayıs 1995, İstanbul doğumludur. Aşk Mantık İntikam dizisinde Barış karakterini canlandıran Burak Yörük, 4N1K sinema filmleri ve aynı adlı dizi film projesi ile tanınmıştır. Genç oyuncu 1.92 m boyunda ve 26 yaşındadır.

BURAK YÖRÜK DİZİLERİ

2002 - Sırlar Dünyası

2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)