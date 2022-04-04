Punk nedir? Uysallar dizisine konu olan Punk hayatı ve Punk kültürü ile ilgili merak edilenler!

Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Uğur Yücel, Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Durukan Ordu, Nezahaet Erden, Umut Yeşildağ gibi isimlerin yer aldığı Uysallar dizisinde yer alan Punk kültürü ile ilgili aramalar yapılıyor. İşte Punk hayatı ve Punk kültürü ile ilgili merak edilenler…

PUNK NEDİR?

Punk kültürü, 1970'lerin ortasında ifade özgürlüğü hareketi ve isyanı olarak ortaya çıkmıştır. Kültür, minimalist sistem karşıtı müzik Punk Rocka dayalıdır.

PUNK HAYATI NE DEMEK, PUNK KÜLTÜR NEDİR?

Punk, kendi giyim tarzı, felsefesi, edebiyatı (fanzinler), dansları (punk showları) ve görselliği ile sağlam bir alt kültür oluşturmuştur. Oluşturduğu kültür popüler kültüre kaynaklık etmekle beraber kendi içinde alt kültürler de oluşturmuştur.

2. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan ekonomik ve toplumsal çöküş, 70’li yılların başında Punk akımının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Halkın giderek fakirleşmesi, işsizlik ve hayat pahalılığının yanı sıra muhafazakar politikalar ve medyanın tutumu da Punk’ın doğmasına sebep olan etkenler arasındadır.

Özellikle işsiz olan ya da işçi sınıfından gençler arasında başlayan otorite karşıtı tutum, kısa sürede orta sınıfa da yayılmıştır. Ve Punk, yalnızca felsefi bir tutum olmaktan çıkmış, bir alt-kültüre ve yaşam tarzına dönüşmüştür.

PUNK HAYATI

Köle kıyafetleri, zincirler, deriler, dayatılan cinsiyetçi modaya karşı androjenlik, parçalanmış giysiler, rengarenk ve dikleştirilmiş saç biçimleri ve punk sembollerinden bedene iliştirilmiş çengelli iğne... Punk anti-modadır. Amacı geleneksel kalıplar içinde yaşayan topluma karşı algıyı bozmaya yönelik bir protestodur.

Punk, her türlü kurulan düzeni, köleliği ve yönetimi reddeden anarşiyi seçmiştir. Pek çok Punk grubunun şarkı sözlerinde hükümetlere yöneltilen eleştiriler, kadın hakları, hayvan hakları, ırkçılık karşıtlığı, savaş karşıtlığı ve her türlü hiyerarşi karşıtlığı gibi konular ele alınır.

Punk altkültürünün üyeleri genellikle punk, punkçı, punk rocker olarak anılsalar da doğru tabir punktır. Bunun yanı sıra kendilerini ifade etmek için çeşitli dereceleri ve terimleri vardır.

Çoğunlukla işçi sınıfından gelirler. Çok azı bir işte uzun süre çalışmayı başarabilir, çoğunlukla işsizdirler. Geleneksel evlilik kurumunu reddetmişlerdir.