'O Kuş Buraya Gelecek' fragmanı

Başrollerinde Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Müşviq Şahverdiyev'in olduğu O Kuş Buraya Gelecek filmi TV'de ilk kez pazartesi akşamı 20.00'de Kanal D'de!

Konu: Büyük bir karışıklık sonucu başına türlü belalar açan Hakkı’nın atıldığı maceraları konu alan “O Kuş Buraya Gelecek” filmi tv’de ilk kez Kanal D'de. Hakkı, lüks bir otelde şoför olarak çalışmaktadır. Yeni görevi yurtdışından gelecek olan mimarı karşılamaktır. Konuğunu almak için havaalanına giden Hakkı, yanlışlıkla mimar yerine polis tarafından aranan bir kuş hırsızını arabasına alır. Sorunlar bununla da kalmaz, restorasyonu tamamlanmak üzere olan tarihi bir heykel de mimar sanılan kuş hırsızına verilir. Davetsiz misafirin yol açtığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalan Hakkı bir yandan da sabırsız ve dominant eşi Sevda ve oteldeki rakibi Bayram ile baş etmeye çalışır.