O Kuş Buraya Gelecek filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

O Kuş Buraya Gelecek filmi ile ilgili aramalar arttı. O Kuş Buraya Gelecek filmi bu akşam Tv'de ilk kez Kanal D ekranlarında olacak. İşte O Kuş Buraya Gelecek konusu ve oyuncuları…

O KUŞ BURAYA GELECEK KONUSU NEDİR?

Büyük bir karışıklık sonucu başına türlü belalar açan Hakkı'nın atıldığı maceraları konu alan "O Kuş Buraya Gelecek" filmi tv'de ilk kez Kanal D'de. Hakkı, lüks bir otelde şoför olarak çalışmaktadır.

Yeni görevi yurtdışından gelecek olan mimarı karşılamaktır. Konuğunu almak için havaalanına giden Hakkı, yanlışlıkla mimar yerine polis tarafından aranan bir kuş hırsızını arabasına alır. Sorunlar bununla da kalmaz, restorasyonu tamamlanmak üzere olan tarihi bir heykel de mimar sanılan kuş hırsızına verilir. Davetsiz misafirin yol açtığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalan Hakkı bir yandan da sabırsız ve dominant eşi Sevda ve oteldeki rakibi Bayram ile baş etmeye çalışır.

O KUŞ BURAYA GELECEK OYUNCULARI KİMLER?

2018 yılı yapımı olan, yönetmenliğini Hayal Aslan Zade'nin üstlendiği komedi türündeki filmin oyuncuları arasında, Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Müşviq Şahverdiyev gibi isimler yer alıyor