Miyase üzücü bir kaza geçiriyor!

Miyase’nin başına ne geldi?

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanacak olan yeni bölümü oldukça büyük bir talihsizliğe sahne olacak.

Yarışmacılardan Miyase’nin başına gelen olay sonrasında gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra set çalışanları da büyük bir şok yaşayacak.

Miyase’nin başına ne geldi? Yaşanan üzücü olay ne? Kayınvalide ve gelinler neden fenalık geçirdi?

Tüm bu yaşananların ekrana geleceği Gelinim Mutfakta’nın merakla beklenen haftanın finali bölümü Cuma günü saat 13:15’te Kanal D’de…