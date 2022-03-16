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Kanal D Dijital’in yeni komedi dizisi!

Konteynır BrothersHurdalık" 19 Mart Cumartesi başlıyor. Sevcan Yaşar, Öykü Gürman ve Gökhan Tevek hurdalığa konuk oluyor…

16.03.2022 - 15:27 |
Kanal D Dijital’in yeni komedi dizisi!

Kanal D Dijital ’in iddialı mini komedi dizisi Konteynır BrothersHurdalık" 19 Mart Cumartesi günü yayına giriyor.Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım’ın (Mertkan Erkan) başından geçen komik olayları, ünlü konukları ile yaptıkları eğlenceli sohbetleri konu alan Konteynır Brothers “Hurdalık"ın yayınlanacak olan ilk beş bölümüne ünlü isimler Öykü Gürman, Sevcan Yaşar ile internet dünyasının sevilen ismi Gökhan Tevek konuk oluyor.

“Bir gün herkes bu hurdalığı tadacak” mottosuyla yola çıkan 26 bölümlük mini dizinin ilk 3 bölümüyle 19 Mart Cumartesi, 4. ve 5. bölümleriyle de 20 Mart Pazar günü ücretsiz olarak kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında yayında olacak.

Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.

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