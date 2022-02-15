Kalp Yarası final mi yapıyor, dizinin finali ne zaman yayınlanacak?  Kalp Yarası final tarihi!

Kalp Yarası final mi yapıyor? ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinin final tarihi için yapılan aramalar arttı. Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı Kalp Yarası dizinden üzücü haber geldi.

KALP YARASI FİNAL Mİ YAPIYOR?

2021 Haziran ayında yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan yapım için kanal yönetimi final kararı aldı. Kalp Yarası dizisi 21 Şubat'ta final yapacak.

KALP YARASI KONUSU

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.