İyilik dizisi konusu ne? İyilik dizisi oyuncuları kimler? İyilik dizisi hangi diziden uyarlandı? İşte İyilik dizisi yeni bölüm fragmanı!

İyilik dizisi yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çekmeye başardı. Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey’in başrollerinde olduğu İyilik dizisi konusu ile izleyiciyi etkiledi. Aldatma hikayenin konu edindiği dizi ile bilgiler merak ediliyor. Peki, İyilik dizisi konusu ne? İyilik dizisi oyuncuları kimler? İyilik dizisi hangi diziden uyarlandı? İşte İyilik dizisi ne anlatıyor? İşte İyilik dizisi oyuncu kadrosu!

İYİLİK DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Fox TV ekranında ilk bölüm ile ekrana gelen İyilik dizisi Güney Kore dizisi “The Queen’s House”tan uyarlanmıştır.

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Hatice Şendil (Neslihan)

İsmail Demirci (Murat)

Sera Kutlubey (Damla)

Perihan Savaş (Şahika)

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NE?

“İyilik” dizisinde; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin.

İYİLİK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İyilik dizisi yeni bölüm cuma günü saat 20.00'de yayınlanacak.

İŞTE İYİLİK DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI!