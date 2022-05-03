Daha önce Zalim İstanbul dizisindeki Cemre karakteriyle bilinen ve FOX TV’nin İyilik dizisi ile yeniden gündeme gelen Sera Kutlubey yeni imajı ile izleyenlerin karşısına çıktı. Yeni imajı ile büyük beğeni toplayan Sera Kutlubey, dizikdeki rolüyle de sıkça konuşuluyor. Daha önceki rollerindem farklı bir rolle izleyicileri şaşırtan Sera Kutlubey, İyilik dizisinde yakın arkadaşının kocasıyla birlikte olan fettan bir kadını canlandırıyor. İzleyiciler de Sera Kutlubey’in hayatını ve daha önce oynadığı dizileri merak ediyor. Peki, Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sera Kutlubey dizileri ve filmleri!

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey, 24 Ekim 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşamış ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır. İsimsizler dizisinde Seher karakterini canlandırmıştır. Zalim İstanbul dizisinde oynadığı cemre karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Şimdi İyilik dizisinde Damla karakterini canlandırmaktadır.

Sera Kutlubey, 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve akrep burcudur.

SERA KUTLUBEY DİZİLERİ

İyilik / Damla / 2022

Hercai / Azra / 2020

Zalim İstanbul / Cemre / 2019

İsimsizler / Seher / 2017

Babam ve Ailesi / Hasret / 2016

Kehribar / Genç Leyla / 2016

SERA KUTLUBEY'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü / 2020

Gelişim Üniversitesi / Yılın Gelecek Vadeden Yeteneği / 2017

İBB Şehir Tiyatroları / Jüri Özel Ödülü / 2014