İnegöl Kalesi nasıl alındı, İnegöl ne zaman fethedildi? Gündüz Bey İnegöl’ün fethinde mi öldü, İnegöl Kalesi nerede?

Kuruluş Osman izleyicileri yeni bölüm fragmanını izledikten sonra İnegöl Fethi’ni araştırmaya başladı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman’ın en son 92. Bölümü izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman yeni bölümün 11 Mayıs’ta ekrana gelecek. Peki, İnegöl kalesi fethi ne zaman? İnegöl Kalesi nerede, Gündüz Bey İnegöl’ün fethinde mi öldü?

İNEGÖL FETHİ NE ZAMAN, İNEGÖL KALESİ NASIL ALINDI?

İnegöl'ün Fethi veya Bizans kaynaklarında Angelokoma Kuşatması, İnegöl Tekfurluğu tekfuru Aya Nikola ve Osmanlı Devleti'nin Ordu Komutanı Turgut Bey arasında savaş. Savaş, Fetihle sonuçlanmıştır. Bu fetih, Osmanlı Tarihinde Kulacahisar Fethinden sonra ikinci fetih'tir. Fetih sırasında Sultan Osman Han'ın ağabeyi Gündüz Gazi şehit düşmüş ve Nikola, Turgut Alp tarafından öldürülmüştür. Fetih 1299 yılında gerçekleşmiştir. Bu fetih, Bursa'nın Fethi'ne (1326) ve Osmanlı'nın tamamen bağımsız olmasına yol açmıştır.

GÜNDÜZ BEY İNEGÖL’ÜN FETHİNDE Mİ ÖLDÜ, İNEGÖL'ÜN FETHİNİN SONUÇLARI?

Angelokoma fethedilmiş ve "İnegöl" adlandırılmıştır.

Osman Gazi'nin ağabeyi Gündüz Bey şehit olmuştur. Bizans daha da zayıflamış ve Müslümanlar, Konstantıniyye'nin Fethi de yaklaşmıştır.

İNEGÖL NEREDE?

Bursa ili sınırları içerisinde yer alan İnegöl Kalesi, Osmanlı'nın İstanbul'a doğru giden yolunun üzerindeki önemli dönüm noktalarından biridir.