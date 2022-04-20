Hüseyin Kağıt kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İBO Show konuğu Hüseyin Kağıt’ın şarkıları ve hayatı!

Hüseyin Kağıt bu hafta İBO Show aracılığıyla evlerimize konuk olacak. Hayatı Tesbih Yapmışım şarkısıyla popülerliğini artıran Hüseyin Kağıt hakkında merak edilenler…

Hüseyin Kağıt kimdir, nereli, kaç yaşında, aslen nereli?

Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu Hüseyin Kağıt, 1982 yılında Ankara Haymana’da dünyaya geldi. Babası aslen Trabzonlu annesi Haymanalıdır.

Hüseyin Kağıt evli mi, çocuğu var mı?

Ankara Eryaman’da oturan Hüseyin Kâğıt, evli ve üç çocuk sahibidir.

Hüseyin Kağıt’ın hayatı

2013 yılı itibarıyla, Hüseyin Kağıt'ın 200'e yakın şarkısı bulunmaktadır. Ancak Tayfun Soydemir'in sözlerini yazdığı ve Hüseyin Kağıt ile birlikte Özkan Özcan'ın 2012 yılında seslendirdiği “Hayatı Tesbih Yapmışım” şarkısı, sosyal medyada 4 ayda 4,5 milyondan fazla tıklanması müzisyenin popülerliğini daha da arttırmıştır. Özellikle Ankara oyun havaları türküleri söyleyen ve tarz olarak arabeski de benimseyen sanatçının 200’ün üzerinde şarkısı bulunmaktadır.



2013 yılından bu yana medya kuruluşları tarafından yılın halk sanatçısı ödülüne layık görüldü.