Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumu! 4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi, altın bileziği ve çeyrek altını kazanan kim?

4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Gelinim Mutfakta altın bileziği ve çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumu ne?

4 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

Deniz:

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI, KİM ELENDİ?

3 Mart Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerin verdiği puan henüz belli olmadığından elenen ve bilezikler ile çeyrek altını alan isim netleşmedi.