Gelinim Mutfakta 18 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta bileziği kim aldı, 18 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 18 Şubat puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 18 Şubat 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 18 ŞUBAT PUAN DURUMU





ELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİ KİM ALDI, KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde Yeşim istemediği için 5 altın bilezik haftaya devrederken bu hafta herhangi bir gelin de elenmedi. Nursel Ergin, "Bilezik yoksa eleme de yok" diyerek müjdeyi verdi.