Doyasıya müzik, doyasıya eğlence 'Afara’da

Uğur Aslan, izleyicisinin karşısına kendine has yorumuyla seslendirdiği 'Mahkeme' şarkısıyla çıktı. Esra Erol yakın arkadaşı Uğur Aslan’a küçük bir sürpriz yaptı ve kendisine bir kavanoz çay ile nazar boncuğu hediye etti.

Programdaki bir diğer sürpriz ise Barış Falay’ın ablası Biriz Falay Göksu’nun canlı yayına telefonla bağlandığı dakikalarda yaşandı. Göksu, kardeşi Barış Falay’ın isminin aslında ‘Tarkan’ olduğunu açıkladı. “Barış’ın isminin Barış olmadığını açıklamak için yayına bağlandım” diyen Biriz Falay Göksu, “Kardeşim üç yaşındayken kendi ismini kendi seçti ve mahkeme kararıyla ismi Barış oldu" dedi.

Ünlü müzisyen Toygar Işıklı, 'Aşk-ı Memnu' dizisi için bestelediği 'Aşk-ı Memnu' bestesine yazdığı sözleri ilk kez Afara’da seslendirdi. Işıklı, yeni şarkısı 'Ömrüm'ü de Afara’da sevenlerinin beğenisine sundu. Programın sonlarına doğru ise Esra Erol, 'Ben Annemi İsterim' şarkısını söyledi.

Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı Afara, her cuma gecesi canlı yayınla Kanal D’de.