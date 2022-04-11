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Çarkıfelek ne zaman başlayacak 2022? Mehmet Ali Erbil duyurdu!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ekranlardan uzaklaşan Mehmet Ali Erbil'in önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı ile tekrar ekranlara döneceği açıklandı. Peki, Çarkıfelek ne zaman başlayacak 2022?

11.04.2022 - 15:59 |
Çarkıfelek ne zaman başlayacak 2022? Mehmet Ali Erbil duyurdu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaldırıldığı hastanede 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Bu süreçte uzun süre ekranlardan uzak kalan Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

ÇARKIFELEK NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

İHA'nın haberine göre; Nasuh Özdemir İstanbuli'nin yayınladığı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı için tekrardan ekrana döneceğini söyledi.

''Dualarla ayakta kaldık''

Ağır bir hastalık geçirdiğini belirten 65 yaşındaki sanatçı, ''Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım.'' dedi.

''Birçok proje üzerinde çalışıyoruz''

Ünlü şovmen, ''Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınızla özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum.'' ifadelerine yer verdi

 

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