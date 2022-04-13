Çağatay Ulusoy'un Terzi dizisindeki partneri belli oldu!

Peyami’nin gelinlik diktiği ve aşık olduğu Esvet rolünü canlandıracak oyuncu için ise uzun zamandır görüşmeler sürüyordu. Salih Bademci, Olgun Şimşek, Ece Sükan ve Engin Şenkan gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin başrol kadın yıldızı belli oldu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Çağan Irmak’ın “Yaratılan” adlı dizisinin ana kadrosunda olan Şifanur Gül, Çağatay Ulusoy’un partneri oldu. Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü’nde öğrenim gören genç yıldız, duru güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da kısa sürede yapımcı ve yönetmenlerin dikkatini çekmeyi başardı.