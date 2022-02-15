Baba dizisi nerede çekiliyor, Ödemiş hangi ilde? Reşat Paşa Konağı nerede?

Baba dizisi konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yer de merak ediliyor. Bu akşam ilk kez Show TV'de ekrana gelecek olan yapım oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Tolga Sarıtaş ve usta oyuncu Haluk Bilginer'i buluşturan Baba dizisi nerede çekiliyor, Reşat Paşa Konağı nerede? Sorularına ise yanıt aranıyor.

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baba dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen dizinin apartmanda olan yeri ise İzmir’in Ödemiş ilçesi. Konak ise Reşatpaşa Konağı olarak geçmektedir.

REŞAT PAŞA KONAĞI NEREDE?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı'da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restorant olarak kullanılmaktadır.

BABA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile...

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba... Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.

Haluk Bilginer- Emir Saruhanlı

Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)

Taner Rumeli – Servet Saruhanlı

Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı

Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı

Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam