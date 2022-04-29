Arda'nın Ramazan Mutfağı -Beşamel Soslu Musakka Tarifi - Beşamel Soslu Musakka Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan 106. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Beşamel Soslu Musakka" tarifi! ‘Beşamel Soslu Musakka tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Beşamel Soslu Musakka yapabilirsiniz.’

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Limonlu Yasemin Pilavı Tarifi - Limonlu Yasemin Pilavı Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan 106. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Limonlu Yasemin Pilavı" tarifi! ‘Limonlu Yasemin Pilavı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Limonlu Yasemin Pilavı yapabilirsiniz.’

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Vişneli Crumble Tarifi - Vişneli Crumble Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan 106. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Vişneli Crumble" tarifi! ‘Vişneli Crumble tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Vişneli Crumble yapabilirsiniz.’