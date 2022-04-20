Arda'nın Ramazan Mutfağı 97. bölüm klipleri!

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Peynirli Katmer Börek Tarifi - Peynirli Katmer Börek Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Umm Ali Tatlısı Tarifi - Umm Ali Tatlısı Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan 97. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Peynirli Katmer Börek" tarifi! ‘Peynirli Katmer Börek tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Peynirli Katmer Börek yapabilirsiniz.’