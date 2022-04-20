GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TelevizyonArda'nın Ramazan Mutfağı 97. bölüm klipleri!
HaberlerTelevizyon Haberleri Arda'nın Ramazan Mutfağı 97. bölüm klipleri!
ABONE OL

Arda'nın Ramazan Mutfağı 97. bölüm klipleri!

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan 97. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Peynirli Katmer Börek" tarifi! ‘Peynirli Katmer Börek tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Peynirli Katmer Börek yapabilirsiniz.’

20.04.2022 - 16:38 |
Arda'nın Ramazan Mutfağı 97. bölüm klipleri!

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Peynirli Katmer Börek Tarifi - Peynirli Katmer Börek Yapılır?

 

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Umm Ali Tatlısı Tarifi - Umm Ali Tatlısı Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan 97. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Peynirli Katmer Börek" tarifi! ‘Peynirli Katmer Börek tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Peynirli Katmer Börek yapabilirsiniz.’

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arda'nın Ramazan Mutfağı 97. bölüm klipleri!

Arda'nın Ramazan Mutfağı 97. bölüm klipleri!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz: İnsanların bizi yakıştırması Kaan'la hoşumuza gidiyor

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz: İnsanların bizi yakıştırması Kaan'la hoşumuza gidiyor

Gelinim Mutfakta 914. bölüm fragmanı yayında!

Gelinim Mutfakta 914. bölüm fragmanı yayında!

Tenis kortlarının efsanesi Maria Sharapova'dan hamilelik pozu! Sosyal medyadan duyurdu!

Tenis kortlarının efsanesi Maria Sharapova'dan hamilelik pozu! Sosyal medyadan duyurdu!

Sıradaki Haber