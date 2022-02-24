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TelevizyonArda ile Omuz Omuza 118. bölüm fragmanı!
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Arda ile Omuz Omuza 118. bölüm fragmanı!

Arda ile Omuz Omuza 118. Bölüm fragmanı yayında! Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu oyuncu Ozan Akbaba, tarifi dinleyerek "Bolonez Soslu Makarna" yapmaya çalışacak.

24.02.2022 - 14:59 |
Arda ile Omuz Omuza 118. bölüm fragmanı!

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, oyuncu Ozan Akbaba'yı konuk ediyor. Ozan Akbaba, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Bolonez Soslu Lazanya" yapmaya çalışacak.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza pazar günü saat 13.00’da Kanal D’de!

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