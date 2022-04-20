Ankaralı Coşkun kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İBO Show konuğu Ankaralı Coşkun Direk’in şarkıları ve hayatı!

İbo Show konuklarından Ankaralı Coşkun ile ilgili aramalar arttı. Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunu olan Ankaralı Coşkun’un hayatı ile ilgili merak edilenler…

ANKARALI COŞKUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ankaralı Coşkun 4 Nisan 1977'de Ankara'da doğdu. Babası bağlama ustası Ali Direk, dedesi Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası Bayram Aracıdır.

Bağlama ile ilk tanışması 5 yaşında gerçekleşmiştir. Her gece bağlama çalan babasından daha bebekken bağlamayı alıp çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun o günlerden bugünlere vazgeçemediği tek şey bağlaması olmuştur.

5 yaşında iken eline aldığı bağlama ile "Zühtü" türküsünü çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun, henüz 8 yaşındayken babasıyla birlikte düğünlerde saz çalıp türküler okumaya başladı.

Yaşıtları sokakta oyun oynarken o geceleri düğünlerde türküler söyler, gündüzleri de bugünlerde ustalık mertebesine ulaştığı bağlamasını daha iyi çalabilmek adına saatlerce ders çalışıyordu.

Ankaralı Coşkun 1996 yılında ilk albümünü çıkardı.

ANKARALI ÇOŞKUN’UN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

İlk albümünü 19 yaşında çıkaran Coşkun Direk 2013-2014 yıllarının en popüler şarkılarından biri olan Ankara'nın Bağları" şarkısıyla tanınmıştır. Ankara'nın Bağları türküsü 2013 ve 2014 yılında Google arama motorunda tüm dünyada en çok aranan ilk 10 eseri arasında yer aldı ve "Med Cezir", "Kardeş Payı" olmak üzere birçok dizide dizi müziği olarak kullanıldı.

1996 yılında 19 yaşında ilk albümü "Vay Seni Vay Vay" ı müzik severlerle buluşturdu. Profesyonel manada ilk çalışması olan bu albümle daha geniş kitlelere ismini duyurduktan sonra asıl çıkışını 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu "Çilli Horozum" türküsüyle yaptı. Ustam dediği birçok sanatçının yer aldığı bu albümde Ankaralı Coşkun okuduğu eserle hem albümün çok satmasına katkıda bulunda hem de çok daha büyük kitlelere ulaştı.

2003 yılında "Yapmazdım – Pire" adlı 3. albümünü, 2005 yılında "Yalan mı – Ağır Abi" adını verdiği 4. albümünü, 2007 yılında "Karaçalı" adlı 5. albümünü, 2009 yılında "Bana ne" adını verdiği 6. albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun kendisini tüm Türkiye'ye hatta Türkiye'yi aşarak tüm dünyaya tanıttığı 7. albümü olan "Ankara'nın Bağları" nı 2011 yılında çıkardı.

Ankara'nın Bağları türküsü 2013 ve 2014 yılında google arama motorunda tüm dünyada en çok aranan ilk 10 eseri arasında yer aldı. Yine bu türkü "Med Cezir", "Kardeş Payı" olmak üzere bir çok dizide dizi müziği olarak kullanıldı.