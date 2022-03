Alain Delon kimdir, gençliği ve son hali nasıl? Alain Delon filmleri…

Fransız oyuncu Alain Delon, yaşlandığını ve sağlık durumunun artık eskisi gibi olmadığını belirtip ötanaziye başvurmaya karar verdiğini söyledi. Usta oyuncu Alain Delon, engelli bir yaşlı adam olmak ve hastalıklarla yaşamak istemediğini dile getirdi. Delon, "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet" dedi. Alain Delon’un gençliği ve son hali ile hakkında merak edilenler…

ALAİN DELON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alain Delone, 8 Kasım 1935 yılında Sceaux, Fransa'da doğdu. Asıl adı, Alain Fabien Maurice Marcel Delon'dur. Sinema oyunculuğu kariyerinde çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlayan Alain Delone, henüz 23 yaşındayken Fransa'nın efsane aktörleri Gerard Philipe ve Jean Marais ile ve Amerikalı aktör James Dean ile kıyaslanmaya başladı. Alain Delone, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi önemli yönetmenlerle çalıştı. 1999 yılında İsviçre vatandaşı oldu.

Paris'e birkaç kilometre uzaklıktaki Sceaux'ta dünyaya gelen Delon'un çocukluğu burada geçti. Roma Katolik yatılı okuluna gönderildikten sonra, uyumsuz davranışları yüzünden pek çok kez okuldan uzaklaştırıldı. Öğretmenleri, dine olan yatkınlığı nedeniyle onu rahiplik okuluna gitmeye ikna etmeye çalıştılarsa da, bu konuda başarılı olamadılar. 14 yaşına geldiğinde okulu bırakan Alain Delone, üvey babasının sahibi olduğu kasapta çalışmaya başladı. Üç sene sonra orduya kaydoldu ve 1953 yılında savaşa gönderildi. Askerlik yaptığı 5 yılın 11 ayını disiplinsiz davranışları yüzünden askeri hapisanede geçirdi. Askerlikten atıldıktan sonra parasız bir şekilde Paris'e dönen Delon geçinebilmek için, garsonluk, hamallık ve tezgahtarlık gibi işlerde çalıştı. Bu senelerde aktris Brigitte Auber ile tanıştı ve birlikte Cannes Film Festivali'ne gittiler. Alain Delon'un aktörlük kariyeri burada başladı.

Cannes'da bulundukları sırada yetenek avcısı David O. Sleznic ile tanışan Alain Delone, uygulanan yetenek sınavında başarılı olarak Sleznick'le sözleşme imzaladı. Daha sonra İngilizce öğrenmek için geri döndüğü Paris'te Fransız yönetmen Yves Allegret tarafından, kariyerine Fransa'da başlaması konusunda ikna edildi. İlk oyunculuk tecrübesini Allegret'in yönettiği "Quand la Femme s'en Mele" ile yaşayan Alain Delone, bu filmin ardından Amerika'da da gösterime giren ve başarı yakalayan film "Faibles Femmes"te rol aldı.

İlk sahne tecrübesini 1961 yılında John Ford'un "Tis Pity She's a Whore" oyunu ile yaşayan Alain Delone, bu oyunun ardından "II Gattopardo", "Un Flic", "Le Cercle Rouge" ve "Le Samourai" oyunlarında da rol aldı.

1973'de Fransız pop şarkıcısı Dalida ile, "Paroles, Paroles" şarkısında yaptıkları düet, başta Fransa olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde büyük beğeni topladı.

1984 yılına gelindiğinde, bir Bertran Biler filmi olan "Notre Historie" ile, En İyi Erkek Oyuncu dalında Cesar Award kazanan Alain Delone, pek çok filmde yeraldıktan sonra 1997 yılında aktörlüğü bıraktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından da zaman zaman bazı filmlerde yer almaya devam etti.

Ünlü aktör zaman zaman T.V. dizilerinde rol alsa da 2008 yılına kadar sessizliğini korudu. 2008 yılında Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda adlı filmde Jül Sezar rolünü oynayarak sinemaya kariyerine hızlı bir dönüş yaptı.

Sinema oyuncusu Romy Schneider ile 1959-1963 yılları arasında ile nişanlandı.

Alain Delon, 13 Ağustos 1964 yılında Nathalie Delon (Francine Canovas) ile evlendi. 14 Şubat 1969 tarihinde boşandı. 30 Eylül 1964 tarihinde doğan Anthony Delon adında bir çocukları vardır.

1987-2001 tarihleri arasında oyuncu Rosalie van Breemen birlikte ile yaşadı. Anouchka Delon (d.1990) ve Alain-Fabien Delon (d.1994) adlarında iki çocuğu oldu.

ALAİN DELON FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Yönetmen:

1983 - Gizli Silah (Sinema Filmi)

1982 - Şok (Sinema Filmi)

1981 - Örnek Mücadele (Sinema Filmi)

Senaryo:

1985 - Katillere Af Yok (Sinema Filmi)

1983 - Gizli Silah (Sinema Filmi)

1982 - Şok (Sinema Filmi)

1981 - Örnek Mücadele (Sinema Filmi)

1980 - 3 Adam Ölecek (Sinema Filmi)

1976 - Geri Tepen Silah (Sinema Filmi)

Yapımcı:

1985 - Katillere Af Yok (Sinema Filmi)

1983 - Gizli Silah (Sinema Filmi)

1981 - Örnek Mücadele (Sinema Filmi)

1980 - 3 Adam Ölecek (Sinema Filmi)

1979 - Doktor 2 (Sinema Filmi)

1977 - Yaşamak Hırsı (Sinema Filmi)

1976 - Geri Tepen Silah (Sinema Filmi)

1975 - Öldürmek Arzusu (Sinema Filmi)

1975 - Çingene (Sinema Filmi)

1974 - Buzdan Göğüsler (Sinema Filmi)

1974 - Borsalino Çetesi (Sinema Filmi)

1973 - Şehirde İki Adam (Sinema Filmi)

1970 - Delicesine (Sinema Filmi)

Oyuncu:

2012 - Happy New Year, Moms (Alain Delon)(Sinema Filmi)

2012 - Fransa Günlüğü (Kendisi)(Sinema Filmi)

2012 - Bayanlar ve Baylar (Arşiv Fotoğrafları) (Sinema Filmi)

2010 - L'ultimo Gattopardo: Ritratto Di Goffredo Lombardo (Kendisi)(Sinema Filmi)

2009 - Sidaction 2009 (Kendisi)(Tv Filmi)

2008 Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda

2006 L'Instinct de mort

2004 Frank Riva (dizi 2. sezon)

2003 Frank Riva (dizi 1. sezon)

1999 Les Acteurs

1997 Une Chance sur deux

1996 Le Jour et la nuit

1994 Les Cent et une nuits

1993 L'Ours en peluche

1992 Un Crime

1992 Le Retour de Casanova Casanova

1990 Nouvelle vague

1990 Dancing machine

1988 Ne réveillez pas un flic qui dort

1985 Parole de flic

1984 Notre histoire

1984 Le Passage

1983 Le Battant

1983 Swann in Love

1982 Le Choc

1981 Pour la peau d'un flic

1980 Trois hommes à abattre

1980 Teheran 43. Nid d'espions

1979 Le Toubib

1979 The Concorde: Airport '79

1978 Attention, les enfants regardent

1977 Le Gang

1977 Mort d'un pourri

1976 Monsieur Klein

1976 Armaguedon

1976 Comme un boomerang

1976 L'Homme pressé

1975 Flic Story Roger Borniche

1975 Le Gitan

1974 Zorro

1974 Les Seins de glace

1974 Borsalino & Co.

1973 Deux hommes dans la ville

1973 La Race des seigneurs

1973 Les Granges brûlées

1973 Scorpio

1973 Les Grands fusils

1972 Traitement de choc

1972 Il était une fois un flic

1972 Le Professeur

1971 Un Flic

1971 La Veuve Couderc

1971 Soleil Rouge

1971 Fantasia chez les ploucs

1971 The Assassination of Trotsky

1970 Le Cercle rouge

1970 Borsalino

1970 Doucement les basses

1969 Le Clan des Siciliens

1969 Madly

1969 Jeff

1968 La Piscine

1968 La Motocyclette

1968 Adieu l'ami

1968 Spirits of the Dead

1967 Le Samouraï

1967 Diaboliquement vôtre

1966 Les Aventuriers

1966 Les Centurions

1966 Texas nous voilà

1965 Paris brûle-t-il ?

1965 Once a Thief

1965 The Yellow Rolls-Royce

1964 L'Insoumis

1963 La Tulipe noire

1963 The Leopard

1963 Mélodie en sous-sol

1963 Les Félins

1962 Le Diable et les Dix Commandements

1962 Carambolages

1962 L'eclisse

1962 L'Amour à la mer

1961 Les Amours celebres

1961 Quelle joie de vivre

1960 Plein Soleil

1960 Rocco Ve Kardeşleri

1959 Le chemin des écoliers

1959 Faibles femmes

1958 Christine

1957 Quand la femme s'en mêle

1957 Sois belle et tais-toi

Alain Delon son birkaç yıldır ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. 2019 yılında felç geçiren Delon iyileşti fakat sağlığı asla eskisi gibi olmadı. Delon bir süredir ülkesi Fransa'da değil, ötenaziye izin veren İsviçre'de yaşamını sürdürüyor.Delon, 2002 yılında depresyon geçirmiş ve intihar girişiminde bulunmasıyla da gündeme gelmişti.

ALAİN DELON'UN GENÇLİĞİ VE SON HALİ