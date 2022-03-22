Alain Delon kimdir, gençliği ve son hali nasıl? Alain Delon filmleri…
86 yaşındaki Fransız oyuncu Alain Delon oğlu Anthony’den ölmesine yardım etmesini istedi. Söz konu açıklamaların ardından “Alain Delon kimdir, kaç yaşında?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Alain Delon’un gençliği ve son hali ile Alain Delon filmleri…
Fransız oyuncu Alain Delon, yaşlandığını ve sağlık durumunun artık eskisi gibi olmadığını belirtip ötanaziye başvurmaya karar verdiğini söyledi. Usta oyuncu Alain Delon, engelli bir yaşlı adam olmak ve hastalıklarla yaşamak istemediğini dile getirdi. Delon, "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet" dedi. Alain Delon’un gençliği ve son hali ile hakkında merak edilenler…
ALAİN DELON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Alain Delone, 8 Kasım 1935 yılında Sceaux, Fransa'da doğdu. Asıl adı, Alain Fabien Maurice Marcel Delon'dur. Sinema oyunculuğu kariyerinde çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlayan Alain Delone, henüz 23 yaşındayken Fransa'nın efsane aktörleri Gerard Philipe ve Jean Marais ile ve Amerikalı aktör James Dean ile kıyaslanmaya başladı. Alain Delone, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi önemli yönetmenlerle çalıştı. 1999 yılında İsviçre vatandaşı oldu.
Paris'e birkaç kilometre uzaklıktaki Sceaux'ta dünyaya gelen Delon'un çocukluğu burada geçti. Roma Katolik yatılı okuluna gönderildikten sonra, uyumsuz davranışları yüzünden pek çok kez okuldan uzaklaştırıldı. Öğretmenleri, dine olan yatkınlığı nedeniyle onu rahiplik okuluna gitmeye ikna etmeye çalıştılarsa da, bu konuda başarılı olamadılar. 14 yaşına geldiğinde okulu bırakan Alain Delone, üvey babasının sahibi olduğu kasapta çalışmaya başladı. Üç sene sonra orduya kaydoldu ve 1953 yılında savaşa gönderildi. Askerlik yaptığı 5 yılın 11 ayını disiplinsiz davranışları yüzünden askeri hapisanede geçirdi. Askerlikten atıldıktan sonra parasız bir şekilde Paris'e dönen Delon geçinebilmek için, garsonluk, hamallık ve tezgahtarlık gibi işlerde çalıştı. Bu senelerde aktris Brigitte Auber ile tanıştı ve birlikte Cannes Film Festivali'ne gittiler. Alain Delon'un aktörlük kariyeri burada başladı.
Cannes'da bulundukları sırada yetenek avcısı David O. Sleznic ile tanışan Alain Delone, uygulanan yetenek sınavında başarılı olarak Sleznick'le sözleşme imzaladı. Daha sonra İngilizce öğrenmek için geri döndüğü Paris'te Fransız yönetmen Yves Allegret tarafından, kariyerine Fransa'da başlaması konusunda ikna edildi. İlk oyunculuk tecrübesini Allegret'in yönettiği "Quand la Femme s'en Mele" ile yaşayan Alain Delone, bu filmin ardından Amerika'da da gösterime giren ve başarı yakalayan film "Faibles Femmes"te rol aldı.
İlk sahne tecrübesini 1961 yılında John Ford'un "Tis Pity She's a Whore" oyunu ile yaşayan Alain Delone, bu oyunun ardından "II Gattopardo", "Un Flic", "Le Cercle Rouge" ve "Le Samourai" oyunlarında da rol aldı.
1973'de Fransız pop şarkıcısı Dalida ile, "Paroles, Paroles" şarkısında yaptıkları düet, başta Fransa olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde büyük beğeni topladı.
1984 yılına gelindiğinde, bir Bertran Biler filmi olan "Notre Historie" ile, En İyi Erkek Oyuncu dalında Cesar Award kazanan Alain Delone, pek çok filmde yeraldıktan sonra 1997 yılında aktörlüğü bıraktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından da zaman zaman bazı filmlerde yer almaya devam etti.
Ünlü aktör zaman zaman T.V. dizilerinde rol alsa da 2008 yılına kadar sessizliğini korudu. 2008 yılında Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda adlı filmde Jül Sezar rolünü oynayarak sinemaya kariyerine hızlı bir dönüş yaptı.
Sinema oyuncusu Romy Schneider ile 1959-1963 yılları arasında ile nişanlandı.
Alain Delon, 13 Ağustos 1964 yılında Nathalie Delon (Francine Canovas) ile evlendi. 14 Şubat 1969 tarihinde boşandı. 30 Eylül 1964 tarihinde doğan Anthony Delon adında bir çocukları vardır.
1987-2001 tarihleri arasında oyuncu Rosalie van Breemen birlikte ile yaşadı. Anouchka Delon (d.1990) ve Alain-Fabien Delon (d.1994) adlarında iki çocuğu oldu.
ALAİN DELON FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Yönetmen:
1983 - Gizli Silah (Sinema Filmi)
1982 - Şok (Sinema Filmi)
1981 - Örnek Mücadele (Sinema Filmi)
Senaryo:
1985 - Katillere Af Yok (Sinema Filmi)
1983 - Gizli Silah (Sinema Filmi)
1982 - Şok (Sinema Filmi)
1981 - Örnek Mücadele (Sinema Filmi)
1980 - 3 Adam Ölecek (Sinema Filmi)
1976 - Geri Tepen Silah (Sinema Filmi)
Yapımcı:
1985 - Katillere Af Yok (Sinema Filmi)
1983 - Gizli Silah (Sinema Filmi)
1981 - Örnek Mücadele (Sinema Filmi)
1980 - 3 Adam Ölecek (Sinema Filmi)
1979 - Doktor 2 (Sinema Filmi)
1977 - Yaşamak Hırsı (Sinema Filmi)
1976 - Geri Tepen Silah (Sinema Filmi)
1975 - Öldürmek Arzusu (Sinema Filmi)
1975 - Çingene (Sinema Filmi)
1974 - Buzdan Göğüsler (Sinema Filmi)
1974 - Borsalino Çetesi (Sinema Filmi)
1973 - Şehirde İki Adam (Sinema Filmi)
1970 - Delicesine (Sinema Filmi)
Oyuncu:
2012 - Happy New Year, Moms (Alain Delon)(Sinema Filmi)
2012 - Fransa Günlüğü (Kendisi)(Sinema Filmi)
2012 - Bayanlar ve Baylar (Arşiv Fotoğrafları) (Sinema Filmi)
2010 - L'ultimo Gattopardo: Ritratto Di Goffredo Lombardo (Kendisi)(Sinema Filmi)
2009 - Sidaction 2009 (Kendisi)(Tv Filmi)
2008 Asteriks Olimpiyat Oyunları'nda
2006 L'Instinct de mort
2004 Frank Riva (dizi 2. sezon)
2003 Frank Riva (dizi 1. sezon)
1999 Les Acteurs
1997 Une Chance sur deux
1996 Le Jour et la nuit
1994 Les Cent et une nuits
1993 L'Ours en peluche
1992 Un Crime
1992 Le Retour de Casanova Casanova
1990 Nouvelle vague
1990 Dancing machine
1988 Ne réveillez pas un flic qui dort
1985 Parole de flic
1984 Notre histoire
1984 Le Passage
1983 Le Battant
1983 Swann in Love
1982 Le Choc
1981 Pour la peau d'un flic
1980 Trois hommes à abattre
1980 Teheran 43. Nid d'espions
1979 Le Toubib
1979 The Concorde: Airport '79
1978 Attention, les enfants regardent
1977 Le Gang
1977 Mort d'un pourri
1976 Monsieur Klein
1976 Armaguedon
1976 Comme un boomerang
1976 L'Homme pressé
1975 Flic Story Roger Borniche
1975 Le Gitan
1974 Zorro
1974 Les Seins de glace
1974 Borsalino & Co.
1973 Deux hommes dans la ville
1973 La Race des seigneurs
1973 Les Granges brûlées
1973 Scorpio
1973 Les Grands fusils
1972 Traitement de choc
1972 Il était une fois un flic
1972 Le Professeur
1971 Un Flic
1971 La Veuve Couderc
1971 Soleil Rouge
1971 Fantasia chez les ploucs
1971 The Assassination of Trotsky
1970 Le Cercle rouge
1970 Borsalino
1970 Doucement les basses
1969 Le Clan des Siciliens
1969 Madly
1969 Jeff
1968 La Piscine
1968 La Motocyclette
1968 Adieu l'ami
1968 Spirits of the Dead
1967 Le Samouraï
1967 Diaboliquement vôtre
1966 Les Aventuriers
1966 Les Centurions
1966 Texas nous voilà
1965 Paris brûle-t-il ?
1965 Once a Thief
1965 The Yellow Rolls-Royce
1964 L'Insoumis
1963 La Tulipe noire
1963 The Leopard
1963 Mélodie en sous-sol
1963 Les Félins
1962 Le Diable et les Dix Commandements
1962 Carambolages
1962 L'eclisse
1962 L'Amour à la mer
1961 Les Amours celebres
1961 Quelle joie de vivre
1960 Plein Soleil
1960 Rocco Ve Kardeşleri
1959 Le chemin des écoliers
1959 Faibles femmes
1958 Christine
1957 Quand la femme s'en mêle
1957 Sois belle et tais-toi
Alain Delon son birkaç yıldır ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. 2019 yılında felç geçiren Delon iyileşti fakat sağlığı asla eskisi gibi olmadı. Delon bir süredir ülkesi Fransa'da değil, ötenaziye izin veren İsviçre'de yaşamını sürdürüyor.Delon, 2002 yılında depresyon geçirmiş ve intihar girişiminde bulunmasıyla da gündeme gelmişti.
ALAİN DELON'UN GENÇLİĞİ VE SON HALİ