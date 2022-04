Afara yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afara yeni bölüm ne zaman, konukları kim?

Kanal D’nin yeni programı Afara, yayınlanan ilk bölümüyle izleyenleri ekranlara bağlamayı başardı. İlk bölümüyle sosyal medyada konuşulan Afara’nın 2. Bölüm fragmanı yayınlandı. Uğur Aslan’ın keyifli sohbeti ve birbirinden güzel şarkılarıyla ekrana gelen Afara bu hafta unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Afara yeni bölüm ne zaman? Afara yeni bölüm konukları kimler? Afara nedir? Afara sunucusu Uğur Aslan kimdir? İşte tüm detaylar…

Kanal D’nin yeni programı Afara bu hafta 2. Bölümyle ekranlara gelecek. Yayınlandığı ilk andan itibaren izleyicinin dikkatini çekmei başaran Afara, Uğur Aslan’ın sunumuyla unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Afara yeni bölüm ne zaman? Afara yeni bölüm konukları kimler? Afara nedir? Afara sunucusu Uğur Aslan kimdir? İşte tüm detaylar…

Bugüne kadar yer aldığı projeler ile izleyicilerin büyük beğenisi kazanan Uğur Aslan, Kanal D’de yayınlanan programı ile gündemde. Yeni müzik eğlence programı “Afara” yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başardı.

Uğur Aslan’ın sunumu, keyifli sohbeti ve birbirinden güzel şarkılarıyla ekrana gelen yeni programı “Afara”nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

AFARA YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği Uğur Aslan’ın ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılar ile izleyiciye unutulmaz anlar yaşatan Afara 2. bölümüyle ekrana gelecek. Afara'nın bu haftaki konukları Esra Erol, Barış Falay ve Toygar Işıklı olacak.

AFARA NE ZAMAN?

Afara her cuma 00.15'te Kanal D'de yayınlanıyor.

AFARA NEDİR?

Afara’nın ne olduğunu Uğur Aslan, röportajında şu şekilde açıklamıştı:

“Benim lakabım olan Afara’nın bir gün böyle bir hikâyeye döneceği hiç aklıma gelmezdi. Nurlar içinde uyusun babacığım ve anacığım… Ne iyi etmişler de beni Afara’m diye sevmişler. Bu hikâyenin her anını onlara borçluyum. Onlarla başladığım bu hayat hikayesinin her anını tadına vara vara ve can cana paylaşmaya geliyoruz.”

Afara kelimesi; "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir. Afara kelimesinin diğer anlamları ise şu şekilde sıralanabilir: Harman yerindeki hububatın taş ve toprak ile karışık kalıntısı. Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsüdür. Tütün tozu, ufalanmış tütün anlamına gelmektedir.

AFARA SUNUCUSU UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Hepimiz onu oyunculuk kariyerinden tanısak da Aslan'ın müzisyenlik tecrübesi de bulunuyor. Öyle ki boş vakitlerinde keman ve ney çalıyor. Ünlü isim artık sunuculuk da yapıyor. Oyuncu olarak ise hala Kanal D ekranlarında Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde Komiser Eren rolüne hayat veriyor.

Uğur Aslan, İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulunda, liseyi ise Antakya Ticaret Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu.

Aslan'ın oyunculuk kariyeri lisedeyken tiyatro oyunları ile başladı. Uğur Aslan, Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekti. İlk oyunculuk deneyimini Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile yaşadı. Birçok işle uğraşan ünlü isim özel bir üniveristede oyunculuk eğitimi de veriyor.

Uğur Aslan, 1999 yılından bu yana Dolunay, Gümüş, Sıla, Melekler Korusun ve Lale Devri gibi dizilerin senaristliğini üstlenen Sema Ergenekon ile evli ve ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.

Aslan şimdilerde 15 Nisan 2022 Cuma akşamı Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanan 'Afara' adlı programda sunuculuk yapıyor.

UĞUR ASLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2021-günümüz - Yargı - Eren Duman

2020 - Çukur - Emir Varol

2019 - Kuruluş Osman - Nizamettin

2017 - Siyah Beyaz Aşk - Cem Komiser

2017-2018 - Kara Sevda - Zehir

2014 -2015 - Karadayı

2013 - Kayıp

2010-2012 - Yer Gök Aşk

2009 - Aile Reisi

2008 - Derdest

2005 - Gümüş

2005 - Ofis İşi

2005 - Kale İçi

UĞUR ASLAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım

Zahir

UĞUR ASLAN'IN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Keşanlı Ali Destanı

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım

Muhbir

Azizname

Şahları da Vururlar

Bir Şehnaz Oyun

Kısasa Kısas

Hamlet

Macbeth

Antigone

Bekleyenler