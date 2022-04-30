Afara üçüncü bölümü ile ekrana geldi! Doyasıya müzik, doyasıya eğlence...

Uğur Aslan, izleyicisinin karşısına kendine has yorumuyla seslendirdiği “Gurbet” şarkısıyla çıktı. Afara’nın üçüncü bölüm konukları ise ünlü sanatçı Serdar Ortaç, başarılı aktör Talat Bulut, usta oyuncu Nilgün Belgün oldu.

Nilgün Belgün’ün şen kahkahaları ile başlayan yayın Serdar Ortaç’ın seslendirdiği birbirinden eğlenceli şarkılarla renklendi. Hareketli şarkılarıyla stüdyoyu ayağa kaldıran Serdar Ortaç, seslendirdiği şarkıların yanı sıra “Ben hiç aldatmadım ama hep aldatıldım” açıklamasıyla da geceye damgasını vurdu.

Gecede büyük ses getiren bir diğer an ise Talat Bulut ve Uğur Aslan’ın düeti oldu. Aslan ve Bulut sokak müzisyenleri eşliğinde “Mihriban” türküsünü yorumladılar. Stüdyo Uğur Aslan, Talat Bulut ve Nilgün Belgün’ün seslendirdikleri türkülerle şenlendi. Tüm izleyiciler el ele verip halay çekti...

Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı “Afara”, her cuma akşamı canlı yayınla Kanal D’de…