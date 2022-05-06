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Afara 4. Bölüm konukları kim? 6 Mayıs Afara konukları…

Afara 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstlendiği eğlence programı Afara'nın bu haftaki konukları merak ediliyor. İşte Afara 4. Bölüm konukları...

06.05.2022 - 15:54 |
Afara 4. Bölüm konukları kim? 6 Mayıs Afara konukları…

Afara konukları belli oldu. Uğur Aslan’ın sunuculuğunu üstlendiği Afara her hafta cuma akşamları saat 00:15’te başlıyor. Peki, 6 Mayıs Afara konukları arasında kim var?

AFARA KONUKLARI (6 MAYIS 2022)

Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstlendiği eğlence programı Afara’nın bu haftaki konukları arasında Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve Murat Kekilli yer alıyor.

Afara bu akşam saat 00:15’te yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Afara

02:30 Doğal Yol

 

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