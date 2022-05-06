Afara 4. Bölüm konukları kim? 6 Mayıs Afara konukları…
Afara 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstlendiği eğlence programı Afara'nın bu haftaki konukları merak ediliyor. İşte Afara 4. Bölüm konukları...
06.05.2022 - 15:54 |
Afara konukları belli oldu. Uğur Aslan’ın sunuculuğunu üstlendiği Afara her hafta cuma akşamları saat 00:15’te başlıyor. Peki, 6 Mayıs Afara konukları arasında kim var?
AFARA KONUKLARI (6 MAYIS 2022)
Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstlendiği eğlence programı Afara’nın bu haftaki konukları arasında Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve Murat Kekilli yer alıyor.
Afara bu akşam saat 00:15’te yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Afara
02:30 Doğal Yol