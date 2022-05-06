Afara 4. Bölüm konukları kim? 6 Mayıs Afara konukları…

Afara konukları belli oldu. Uğur Aslan’ın sunuculuğunu üstlendiği Afara her hafta cuma akşamları saat 00:15’te başlıyor. Peki, 6 Mayıs Afara konukları arasında kim var?

AFARA KONUKLARI (6 MAYIS 2022)

Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstlendiği eğlence programı Afara’nın bu haftaki konukları arasında Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve Murat Kekilli yer alıyor.



Afara bu akşam saat 00:15’te yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem



09:00 Neler Oluyor Hayatta?



11:00 Yaprak Dökümü



13:00 Gelinim Mutfakta



16:00 Arka Sokaklar



18:45 Kanal D Ana Haber



20:00 Arka Sokaklar



00:15 Afara



02:30 Doğal Yol