15 Mart Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 15 Mart 2022 2. eleme adayı!

Survivor'da eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 All Star'ın Tv8 ekranlarında yayınlanan 49. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Gönüllüler takımı kıra kırana yapılan yarışlarda galip gelerek iletişim ödülünü de kazandı. Survivor iletişim oyununu kazanan gönüllüler takımı ailelerinden gelen resimli mesajları okudu. Duygusal anlar yaşanan bölümde yapılan oylamayla eleme adayı da seçildi.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanırken, ünlüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı.

Konseydeki oylamada Barış ve Bora'nın isimleri çıktı. Bora'dan daha çok oy alan Barış, Survivor'da 2. eleme adayı oldu.

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Mert olarak belirlenmişti. Potaya giren Barış, "Düşüncelere saygım var ama belli isimler kaldı. Performansımı da yükseltemediğim için elimde bir şey kalmıyor. Yanlış bir şey söylediysem kusura bakmasınlar. Bence olumlu yönlerim var onları görmeleri lazım. " dedi.

DOKUNULMAZLIK VE İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme için haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Hem dokunulmaz olmak hem de iletişim ödülünün sahibi olmak isteyen takımlar parkurda kıyasıya mücadele etti.

İletişim ödülünde ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuyan gönüllüler gözyaşlarına hakim olmadı. Ünlüler takımı ise bir kez daha oyunu kaybetmenin üzüntüsü ile Survivor konseyinde eleme adayını belirlemek üzere toplandı.