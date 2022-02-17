GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinTarkan Geçcek çıktı mı? Tarkan yeni şarkısı (Geçcek şarkısı) ne zaman çıkacak, bugün mü?
HaberlerMagazin Haberleri Tarkan Geçcek çıktı mı? Tarkan yeni şarkısı (Geçcek şarkısı) ne zaman çıkacak, bugün mü?
ABONE OL

Tarkan Geçcek çıktı mı? Tarkan yeni şarkısı (Geçcek şarkısı) ne zaman çıkacak, bugün mü?

Tarkan'ın yeni şarkısı merakla bekleniyor. 'Geççek' için geri sayım başladı. Tarkan son şarkısı için geçen hafta paylaşım yapmış ve büyük bir merak uyandırmıştı. Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'in tanıtımı sosyal medya hesabından paylaşınca, son şarkının sözleri müziği büyük bir merakla beklenilmeye başlandı. Peki, Tarkan Geçcek ne zaman çıkıyor, Tarkan yeni şarkısı çıktı mı? İşte Geçcek şarkısı hakkında merak edilenler…

17.02.2022 - 13:31 |
Tarkan Geçcek çıktı mı? Tarkan yeni şarkısı (Geçcek şarkısı) ne zaman çıkacak, bugün mü?

‘Geççek' için geri sayım başladı. Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' in çıkacağı tarih, merakla bekleniyor. Sosyal medyada şarkının adı paylaşılınca, “Tarkan Geççek ne zaman çıkacak?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Tarkan yeni şarkısı Geççek çıktı mı, ne zaman bugün mü çıkacak?

'GEÇÇEK' NE ZAMAN ÇIKACAK, BUGÜN MÜ?

Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’i 17 Şubat’ta ilk kez dinleyeceğiz. Sosyal medya hesabından iki gün önce paylaştığı tanııtım videosunda Tarkan, hayranlarına yeni şarkısının 17 Şubat'ta yayınlanacağı müjdesini verdi. Şarkının bugün gün içerisinde Tarkan'ın resmi YouTube kanalında yayınlanması bekleniyor.

İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıktığını söyleyen Tarkan, iyileşir iyileşmez yeni şarkısı 'Geççek' için çalışmaları hızlandırdı. Müzik dünyasının usta ismi Ajda Pekkan da yazdığı yorumla Tarkan'ın yeni şarkısını tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor! Yeni mesleği...

Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor! Yeni mesleği...

Erkan Petekkaya'dan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar

Erkan Petekkaya'dan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar

Survivor'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan Nisa yorumu! Apar topar sildi...

Survivor'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan Nisa yorumu! Apar topar sildi...

Miyase üzücü bir kaza geçiriyor!

Miyase üzücü bir kaza geçiriyor!

Sıradaki Haber