Tarkan Geçcek çıktı mı? Tarkan yeni şarkısı (Geçcek şarkısı) ne zaman çıkacak, bugün mü?
Tarkan'ın yeni şarkısı merakla bekleniyor. 'Geççek' için geri sayım başladı. Tarkan son şarkısı için geçen hafta paylaşım yapmış ve büyük bir merak uyandırmıştı. Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'in tanıtımı sosyal medya hesabından paylaşınca, son şarkının sözleri müziği büyük bir merakla beklenilmeye başlandı. Peki, Tarkan Geçcek ne zaman çıkıyor, Tarkan yeni şarkısı çıktı mı? İşte Geçcek şarkısı hakkında merak edilenler…
‘Geççek' için geri sayım başladı. Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' in çıkacağı tarih, merakla bekleniyor. Sosyal medyada şarkının adı paylaşılınca, “Tarkan Geççek ne zaman çıkacak?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Tarkan yeni şarkısı Geççek çıktı mı, ne zaman bugün mü çıkacak?
'GEÇÇEK' NE ZAMAN ÇIKACAK, BUGÜN MÜ?
Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’i 17 Şubat’ta ilk kez dinleyeceğiz. Sosyal medya hesabından iki gün önce paylaştığı tanııtım videosunda Tarkan, hayranlarına yeni şarkısının 17 Şubat'ta yayınlanacağı müjdesini verdi. Şarkının bugün gün içerisinde Tarkan'ın resmi YouTube kanalında yayınlanması bekleniyor.
İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıktığını söyleyen Tarkan, iyileşir iyileşmez yeni şarkısı 'Geççek' için çalışmaları hızlandırdı. Müzik dünyasının usta ismi Ajda Pekkan da yazdığı yorumla Tarkan'ın yeni şarkısını tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.