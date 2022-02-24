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Suzan Kardeş hayalindeki mesleği açıkladı!

Şimdilerde Aziz dizisinde oynayan Suzan Kardeş, geçtiğimiz akşam Fatih Altaylı'nın sunduğu programa konuk oldu. Suzan Kardeş, asıl yapmak istediği mesleği açıkladı. Kardeş, "Hayalim arkeolog olmaktı" dedi.

24.02.2022 - 15:10 |
Suzan Kardeş hayalindeki mesleği açıkladı!

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları makyöz, oyuncu Suzan Kardeş, şarkıcı Şenay Lambaoğlu, milli sörfçü Çağla Kubat ve şef Pınar Taşdemir oldu.

13 yaşında meslek hayatına başlayan Suzan Kardeş, "Abilerimi askere aldılar. Okuldan çıkışlarda mecburen çalıştım. Hayalim arkeolog olmaktı" açıklamasını yaptı.

'BİR DEMET TİYATRO' İTİRAFI


Oyunculuk kariyerinden bahseden 61 yaşındaki sanatçı, "Bir Demet Tiyatro'da rolü alan bir kişi oyuna gelmedi. Yılmaz Erdoğan, 'Penceredeki kadını sen oynar mısın?" dedi. Ardından bu yolculuğum başladı" şeklinde konuştu.

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